Молитвы и надежда на чудо: В московском монастыре рассказали о Чудотворной иконе Божией Матери «Целительница»

В Алексеевском ставропигиальном женском монастыре Москвы рассказали о случаях, которые прихожане связывают с молитвами перед иконой Божией Матери «Целительница». Об этом сообщила настоятельница обители игумения Ксения (Чернега), передаёт РИА «Новости».

По словам игумении, уже около трёх лет образ находится в монастыре, где перед ним регулярно совершают молебны об исцелении детей. На службы вместе с тяжело больными детьми приходят их родственники, знакомые и целые семьи.

Настоятельница привела историю женщины из Липецка, которая по профессии была врачом. Она тяжело заболела и оказалась в реанимации, а её друзья в это время молились перед иконой «Целительница» и просили о её выздоровлении.

По словам игумении, после операции женщина пошла на поправку. Ранее она не верила и не посещала богослужения, однако после пережитого стала регулярно приходить в храм и приехала в монастырь, чтобы поблагодарить за то, что считала чудесной помощью.

Другой случай, рассказанный настоятельнице прихожанами, связан с женщиной, которая приехала в монастырь вместе с ребёнком. Она собиралась попасть на молебен перед иконой, однако сначала не смогла найти нужный храм и узнала, что до него ещё нужно перейти дорогу.

Когда женщина всё же пришла, служба уже началась. По словам прихожанки, она увидела образ, который показался ей сияющим необычным светом, и всё оставшееся время молебна провела перед ним.

Игумения Ксения рассказала, что после молитвы ребёнок почувствовал облегчение, а затем в течение нескольких месяцев постепенно восстанавливался. Женщина впоследствии вернулась в монастырь, чтобы рассказать об этом и поблагодарить Богородицу.

Настоятельница подчеркнула, что подобных свидетельств, по её словам, было больше, однако привела два случая в качестве примера. При этом описанные истории являются рассказами самой игумении и прихожан обители об их личном опыте.