Со слезами и верой: В Алексеевском монастыре помолились об исцелении тяжелобольных детей

В Алексеевском ставропигиальном женском монастыре Москвы прошёл молебен об исцелении тяжелобольных детей, на котором ребята из столичных и подмосковных хосписов приложились к чудотворной иконе Божией Матери «Целительница». Об этом сообщила корреспонденту РИА «Новости» настоятельница обители игумения Ксения (Чернега).

Церковь отмечает день этой иконы 1 октября. В 2025 году патриарх Кирилл благословил считать образ покровительницей фонда «Круг добра».

По словам игумении, икона уже три года хранится в монастыре, и перед ней служат молебны об исцелении детей. Она рассказала, что помолиться вместе с ребятами приходят их родные, знакомые, целые семьи, и в обители фиксируют случаи чудотворной помощи.

Участие в молебне приняла и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова — уже во второй раз. Она отметила, что курирует в парламенте вопросы поддержки детей с инвалидностью, и для неё это важно лично: один из её семерых детей — ребёнок с особенностями.

«Независимо от наших должностей, мы все можем помогать тем, кто нуждается в особой поддержке. Ведь доступная среда не только в государственных программах, она прежде всего в наших сердцах», — сказала вице-спикер.

Фонд «Круг добра», учреждённый указом Президента России, стал важным звеном в системе помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Его главная задача — обеспечить юных пациентов дорогостоящими лекарствами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации, которые часто недоступны в рамках стандартного финансирования.

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