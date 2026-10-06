«Троицу» Рублёва вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

«Троица» Андрея Рублёва снова находится в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону, которую в сентябре временно убрали для проверки, вернули 5 октября после ремонта климатической витрины.

По данным источников РБК в лавре и собеседника, знакомого с перемещением святыни, перед возвращением специалисты устранили неисправность защитной конструкции. До этого «Троица» находилась в реставрационных мастерских.

Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова объясняла, что это потребовалось для «корректировки» состояния климатической капсулы. При этом Галактионова подчёркивала, что о реставрации «Троицы» речи не идёт. С лета 2024 года знаменитая икона находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры.

Ранее Life.ru писал, что Иоанно-Богословскому монастырю в Чердыни передали икону, привезённую с Русского Севера. Святыня стала частью программы «Православные рубежи России», в рамках которой иконы и кресты устанавливают в храмах и монастырях удалённых регионов страны. С 2022 года участники проекта передали таким учреждениям уже более 20 святынь.