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Регион
Опубликовано 6 октября, 23:17

«Троицу» Рублёва вернули в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

«Троица» Андрея Рублёва снова находится в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону, которую в сентябре временно убрали для проверки, вернули 5 октября после ремонта климатической витрины.

По данным источников РБК в лавре и собеседника, знакомого с перемещением святыни, перед возвращением специалисты устранили неисправность защитной конструкции. До этого «Троица» находилась в реставрационных мастерских.

Икону изъяли из иконостаса в середине сентября. Директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова объясняла, что это потребовалось для «корректировки» состояния климатической капсулы. При этом Галактионова подчёркивала, что о реставрации «Троицы» речи не идёт. С лета 2024 года знаменитая икона находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры.

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Юния Ларсон
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