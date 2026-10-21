Что ждёт россиян на границе? Казахстан ответил на вопросы Москвы о системе QazETA

Москва получила от Астаны подробные сведения о новых требованиях к иностранцам, пересекающим казахстанскую границу. В МИД республики рассказали ТАСС, что разъяснения по системе электронных разрешений QazETA уже направлены дипломатическим путём всем 85 государствам с безвизовым режимом, включая Россию.

Такой ответ последовал после обращения официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которая указала на необходимость дополнительных пояснений. Речь идёт о порядке применения новых требований к гражданам стран, имеющих право посещать Казахстан без оформления виз. Теперь соответствующая информация передана заинтересованным государствам по официальным каналам.

На этом разъяснительная работа не закончится. В ближайшее время компетентные органы проведут в Астане специальный брифинг для зарубежных дипломатических представительств, где подробно разберут механизм действия QazETA. Кроме того, инструкции по получению электронных разрешений опубликуют на сайтах и других информационных площадках казахстанских загранучреждений.

Ранее Life.ru писал, что Москва запросила у Астаны дополнительные пояснения по новым правилам пересечения границы. На брифинге 21 октября Мария Захарова обратила внимание, что изменения затрагивают граждан Евразийского экономического союза, поэтому необходимо уточнить порядок их применения с учётом международных договорённостей. При этом дипломат подчеркнула уважение России к праву соседнего государства самостоятельно регулировать миграционное законодательство. Согласно утверждённому правительством Казахстана постановлению, внедрение QazETA начнётся 1 ноября 2026 года на отдельных пунктах пропуска, а обязательной система станет только с 1 июля 2027-го. Разрешение будет бесплатным, действовать 180 дней, а подавать заявку потребуется не позднее чем за 72 часа до поездки. До завершения переходного периода отсутствие документа само по себе не станет основанием для отказа во въезде, при этом безвизовый режим для россиян сохранится.