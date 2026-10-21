Захарова: Москва ждёт пояснений Астаны по новым правилам въезда

Россия рассчитывает получить от Казахстана дополнительные разъяснения по новым правилам оформления электронных разрешений на въезд. Изменения затрагивают в том числе граждан государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поэтому Москве важно понять, как новый порядок будет применяться с учётом действующих международных соглашений. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге.

При этом дипломат дала понять, что российская сторона не оспаривает право Астаны самостоятельно регулировать миграционные вопросы.

«Мы с уважением, разумеется, относимся к суверенному праву республики совершенствовать национальное миграционное законодательство», — сказала Захарова.

Поводом для комментария стало постановление правительства Казахстана о внедрении системы электронных разрешений QazETA. Документ распространяется на иностранцев, имеющих право на безвизовый въезд, включая россиян и граждан других стран ЕАЭС.

Как ранее подробно разбирал Life.ru, с 1 ноября 2026 года систему начнут поэтапно внедрять на отдельных пограничных пунктах. Однако обязательным разрешение станет только с 1 июля 2027 года. До этой даты его отсутствие само по себе не будет основанием для отказа во въезде.

Вопросы к новому порядку возникали и раньше. В начале октября директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник сообщал об отсутствии официальных уведомлений о возможном введении платы за электронное разрешение. Впоследствии казахстанская сторона закрепила в утверждённых правилах бесплатное оформление документа.

На фоне обсуждения миграционных изменений Москва также подчёркивала значимость двусторонних отношений. В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сотрудничество России и Казахстана стратегическим партнёрством, рассчитанным на долгосрочную перспективу.