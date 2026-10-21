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Опубликовано 21 октября, 15:15

Граница с Эстонией переходит на новый график: Таможня предупредила об очередях

На границе РФ и Эстонии с 25 октября изменится график пропуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

С 25 октября пересечь российско-эстонскую границу через три пункта пропуска можно будет с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Изменение связано с переходом Эстонии на зимнее время. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Новый график затронет Ивангород в Ленинградской области, через который проходят пешеходы, а также Куничину Гору и Шумилкино в Псковской области, где пропускают людей и транспорт. Им соответствуют эстонские КПП Нарва-1, Койдула и Лухамаа. При этом действующие ограничения продолжительности работы переходов сохранятся.

Российские таможенные посты останутся открытыми круглосуточно. Поэтому граждане, которые успеют пройти контроль в Эстонии ближе к 20:00, смогут попасть в Россию и после окончания установленного времени пропуска.

В таможне также предупредили о возможных больших очередях с обеих сторон границы. Из-за предстоящих школьных каникул пассажиропоток через Ивангород может вырасти, а длительные проверки эстонских служб способны увеличить время ожидания.

«Часть граждан не успевает пройти границу в часы работы сопредельного КПП Нарва-1 и остается до открытия пункта пропуска на следующий день», — рассказал начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников.

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Ранее Life.ru сообщал о сокращении работы перехода Нарва-1 на четыре часа с 15 июня. Уже в конце месяца ситуация дошла до того, что европейские туристы начали разбивать палатки возле границы, рассчитывая дождаться возможности попасть в Россию.

В августе власти Эстонии сделали 12-часовой режим работы автомобильных КПП бессрочным. А 30 сентября российская таможня зафиксировала остановки движения по пешеходному мосту и резкое замедление пропуска грузовиков на других участках границы.

Больше новостей о поездках за рубеж, маршрутах и правилах пересечения границ — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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