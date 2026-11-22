Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что для него гораздо важнее оценка работы со стороны Владимира Путина, чем похвала американского лидера Дональда Трампа. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя неожиданный комплимент главы Белого дома.

«Для меня всегда самым главным является, чтобы наш президент хотя бы не ругал», — сказал Песков.

Поводом для разговора стал эпизод, произошедший во время российско-американских контактов в китайском Шэньчжэне. Позднее Песков признался, что слова американского президента стали для него неожиданностью. При этом он не скрывал, что ему приятно получить такую оценку от главы другого государства.