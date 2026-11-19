«Вы отлично справляетесь»: Трамп похвалил Пескова перед переговорами с Путиным
Трамп похвалил Пескова перед встречей с Путиным в Китае
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Президент США Дональд Трамп похвалил пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова перед встречей с Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне. Американский политик обратился к представителю Кремля лично и высоко оценил его работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
По информации сопровождающих американского президента журналистов, эпизод произошёл, когда Трамп вошёл в зал. Заметив Пескова, глава Белого дома похлопал его по руке и сделал комплимент.
«Вы отлично справляетесь со своей работой», — сказал Трамп российскому пресс-секретарю.
Короткий разговор состоялся 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне. В этот день запланирована трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Накануне главы России и США уже пообщались во время торжественного приёма. Лидеры обменялись рукопожатиями и несколькими репликами в присутствии председателя КНР.
Президенты России и США начали двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Переговоры проходят на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Накануне Путин и Трамп уже пересеклись на торжественном приёме для участников форума. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Открытая для СМИ часть встречи продлилась около 1 минуты. Дальше переговоры продолжились в закрытом режиме.