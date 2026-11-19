Президент США Дональд Трамп похвалил пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова перед встречей с Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне. Американский политик обратился к представителю Кремля лично и высоко оценил его работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

По информации сопровождающих американского президента журналистов, эпизод произошёл, когда Трамп вошёл в зал. Заметив Пескова, глава Белого дома похлопал его по руке и сделал комплимент.

«Вы отлично справляетесь со своей работой», — сказал Трамп российскому пресс-секретарю.

Короткий разговор состоялся 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне. В этот день запланирована трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне главы России и США уже пообщались во время торжественного приёма. Лидеры обменялись рукопожатиями и несколькими репликами в присутствии председателя КНР.