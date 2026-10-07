«Чтобы мы очнулись»: Михалков объяснил, зачем России была послана СВО

Режиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что СВО должна помочь россиянам переосмыслить отношение к жизни и настоящим ценностям. Такое мнение он озвучил в беседе с RT.

«Я уже говорил это, я понимаю, что эта фраза довольно странная, но нам Господь послал СВО, чтобы мы очнулись, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они», — сказал Михалков.

По его словам, опасной становится ситуация, когда жизнь человека начинает измеряться количеством и качеством развлечений. Для иллюстрации этой мысли режиссёр вспомнил эксперимент с мышью, которая снова и снова нажимала на кнопку, вызывавшую ощущение удовольствия.

Михалков добавил, что у части общества всё ещё сохраняется «ощущение постоянного праздника». При этом он считает, что многие уже понимают происходящее и осознают, что сейчас не время воспринимать жизнь исключительно как череду развлечений.

Режиссёр также отметил участие артистов, певцов и других деятелей культуры в поездках к российским военным. По его словам, бойцам важно знать, что о них помнят, их поддерживают и хотят помочь.

Ранее Никита Михалков назвал сатанизм* и чайлдфри частью современной западной культуры. По словам режиссёра, отказ от традиционных ценностей, пропаганда бездетности и разрушение привычных представлений о семье стали, по его оценке, характерными чертами западного общества. Михалков также связал эти процессы с более широким мировоззренческим кризисом и противопоставил им российскую культурную и духовную традицию.

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