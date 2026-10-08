Чтобы не мёрзли на скутерах: Начальница в Китае подарила сотрудникам новые BMW

Владелица ресторанного бизнеса в китайской провинции Хэнань подарила отличившимся сотрудникам новые BMW, чтобы им не приходилось добираться на работу на электроскутерах в холод и непогоду. Об этом пишет телеграм-канал «Юань да Марья».

Для работников поездка в автосалон стала сюрпризом. По их словам, начальница Ма Яньли неожиданно привезла их за автомобилями во время рабочего совещания. Покупки были полностью оплачены — доплачивать из своего кармана не пришлось.

Каждая машина стоила около 300 тысяч юаней. Транспорт оформили на получателей без дополнительных обязательств перед компанией. На такой подарок предпринимательницу подтолкнула зимняя поездка одной из подчинённых. Та приехала на электроскутере с покрасневшим от мороза лицом и замёрзшими руками.

«Я могу сидеть в машине в тепле — почему она не может?» — объяснила Ма.

По её словам, бизнес развивается благодаря усилиям всей команды, поэтому результатами должны пользоваться и те, кто помогает его строить. Автомобили стали продолжением этой поддержки: к традиционным китайским праздникам хозяйка также дарит персоналу деньги и необходимые вещи.

Ранее эксперт по подбору персонала Алексей Чихачев рассказал, как сотрудникам добиться повышения зарплаты. Он посоветовал подкреплять просьбу конкретными результатами: ростом продаж, расширением клиентской базы или увеличением объёма выполненной работы. Дополнительными аргументами могут стать предложения конкурентов и готовность взять новые обязанности. Для разговора эксперт рекомендовал сентябрь и октябрь, когда компании планируют бюджеты на следующий год.