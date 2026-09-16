Чтобы не стало актом кощунства: Россиянам рассказали, что делать, если икона разбилась

Икона — это не просто картина или предмет интерьера, это окно в горний мир, святыня, через которую мы обращаемся к Богу, к Божией Матери, к святым. Поэтому, если при переезде, переноске или в быту икона разбилась так, что восстановить её невозможно, это вызывает у верующего законный вопрос: как поступить правильно, чтобы не осквернить святыню? Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Прежде всего, важно понимать, что если случайно разбилось стекло, а сам образ не повреждён, — это не трагедия. Достаточно заменить стекло и продолжать молиться перед иконой. Если же икона треснула, раскололась, осыпалась краска или порвалась бумажная основа, нужно оценить возможность реставрации. В иконописных мастерских при крупных храмах и монастырях смогут оценить состояние образа и определить, подлежит ли он восстановлению.

Профессиональный реставратор способен вернуть святыне былую красоту, даже если она сильно пострадала. Однако если восстановление невозможно, святыню нельзя просто выбросить в мусорный контейнер — это акт кощунства и неуважения.

Единственный правильный путь — предать икону огню. Сжечь её нужно в чистом месте, где никто не будет ходить по пеплу, например, на своём приусадебном участке. Оставшийся пепел следует закопать в непопираемом месте, либо, по древней традиции, пустить по течению реки. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Если вы не можете самостоятельно организовать сожжение, вы можете отдать такую икону в любой православный храм. Во многих церквях есть специальные печи, где святыни утилизируют в соответствии с церковным уставом. Священники знают, как правильно поступить со святыней, и сделают это, не нарушая благочестия.

«И помните: если повреждение произошло случайно, без злого умысла, это не считается грехом. Но даже к испорченной иконе следует относиться с благоговением», — заключил зампред ВРНС.

Сегодня в интернете набирает обороты новое опасное явление: так называемые «белые колдуны» и «православные ведуны». Они создают аккаунты с иконами на аватарках, выкладывают фотографии из храмов, используют в описаниях слова «Бог», «молитва», «благословение» — и при этом предлагают услуги, которые не имеют ничего общего с православием: снятие порчи, привороты, «чистки» кармы, «энергетические» сеансы исцеления. Подробнее — в материале Life.ru.