Резерв мощностей российских центров обработки данных (ЦОД) станет дополнительной защитой от внешних атак и поможет сохранить доступ к привычным цифровым сервисам. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Резерв мощностей — это фактически дополнительная страховка на случай, если информационным ресурсам потребуется оперативная поддержка», — пояснил депутат. По его словам, даже при внешних атаках россияне должны иметь возможность пользоваться основными онлайн-сервисами, получать необходимую информацию и оставаться на связи.

Причиной для комментария стал указ президента России Владимира Путина, обязывающий негосударственные дата-центры резервировать 10% своих площадей и вычислительных мощностей. Эти ресурсы предназначены для поддержки отечественных информационных систем в случае возникновения угроз их бесперебойной работе.

Владельцам ЦОД отводится десять дней на создание резерва. При этом мощности можно использовать в обычном режиме до поступления соответствующего решения правительственной подкомиссии, после которого их необходимо предоставить в течение суток.

Боярский подчеркнул, что защита критической информационной инфраструктуры напрямую связана с национальной безопасностью. Главной задачей нового указа он назвал повышение устойчивости российских цифровых систем и выразил уверенность, что профильная правительственная комиссия оперативно разработает порядок его исполнения.

Ранее в России предложили создать аварийное хранилище после атак дронов на дата-центры. По словам специалистов, нужна площадка так называемого судного дня.