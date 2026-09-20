«Чтобы видели»: В ОП объяснили, зачем родителям брать детей на выборы

Родителям стоит брать детей с собой на избирательные участки, чтобы знакомить их с процессом голосования. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров во время круглого стола в ОП.

По его словам, личное присутствие ребёнка на участке помогает формировать представление о том, как проходят выборы и какую роль голосование играет в общественной жизни.

«Рекомендую, как отец своего сына, брать обязательно детей на избирательные участки, потому что это очень важно, чтобы они видели, за какое будущее прекрасное мы голосуем», — сказал Машаров.

Член ОП также призвал граждан, которые ещё не приняли участие в выборах, проголосовать. Для жителей Москвы он отдельно упомянул возможность дистанционного электронного голосования.

Машаров добавил, что, по его оценке, голосование проходит в штатном режиме. Он также отметил участие в нынешней избирательной кампании кандидатов, являющихся участниками специальной военной операции.

Ранее Life.ru рассказывал о 18-летней жительнице Ямала, которая впервые приняла участие в выборах. Девушка пришла на участок в первый день голосования и объяснила, какие вопросы считает для себя важными.