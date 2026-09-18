«Хочу, чтобы родители свободно кочевали»: 18-летняя ямальская девушка впервые пришла на выборы

В Ямальском районе 18-летняя Ксения Яптик, дочь кочующих оленеводов, впервые приняла участие в выборах. Об этом сообщила администрация муниципалитета, предоставившая видео с девушкой.

Ксения Яптик из Ямальского района впервые проголосовала на выборах. Видео © МАКС / Администрация Ямальского района

Ксения пришла на участок в первый день голосования. Для неё нынешние выборы стали первыми после достижения совершеннолетия.

«Я хочу, чтоб на моей земле было всё хорошо, и чтоб мои родители свободно кочевали в тундре», — рассказала девушка.

На Ямале в этот день на участки приходят представители разных национальностей и коренных народов, некоторые — в традиционной одежде. В частности, такие избиратели были замечены в Ямальском, Тазовском, Шурышкарском и Приуральском районах, а также в Салехарде.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. В первый день на территории Ямала открылся 221 избирательный участок. Ранее Life.ru сообщал, что на выборы депутатов Госдумы приехало рекордное число международных наблюдателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, за голосованием следят 1126 представителей из 130 стран, что превышает показатели президентской кампании 2024 года.