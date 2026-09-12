Чудом перепрыгнул «Ладу»: Разбившийся в Татарстане Cessna уже был на грани катастрофы
Разбившийся в Татарстане Cessna уже попадал в авиаинцидент
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самолёт Cessna 172, потерпевший крушение в Татарстане, десять лет назад едва не столкнулся с автомобилем на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл во время посадки воздушного судна в городе Болгар. На полосу перед самолётом внезапно выехала «Лада Ларгус». Пилот потянул штурвал на себя, практически перелетел через машину и благополучно посадил Cessna.
На этот раз, по данным телеграм-канала, воздушное судно столкнулось с телевышкой. Cessna 172 принадлежала Центральному аэроклубу Татарстана. Mash утверждает, что самолётом управлял пилот по имени Олег.
Напомним, легкомоторный самолёт Cessna 172 разбился сегодня в селе Шемордан в Татарстане. Воздушное судно рухнуло на участок частного дома, пилот и пассажир погибли. На земле никто не пострадал.
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