Самолёт с украинской моделью и бизнесменами рухнул и загорелся в Венесуэле

Украинская модель София Комар и венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон пострадали при крушении самолёта в Венесуэле. Об этом сообщают El Pitazo и Noticias со ссылкой на предварительные данные местных служб.

Разбившийся в Венесуэле самолёт. Фото © Protección Civil

Авария произошла 6 сентября. Самолёт Partenavia P.68 с бортовым номером YV2199 летел из национального парка Канайма в Сьюдад-Боливар и потерпел крушение в районе аэропорта имени Томаса де Эреса. После падения борт загорелся и получил серьёзные повреждения.

Всего в самолёте находились семь человек. Все они получили травмы и были доставлены в университетский госпитальный комплекс Руис-и-Паэс. Причины происшествия устанавливаются.

Перед вылетом пассажиры несколько дней отдыхали в национальном парке Канайма и остановились в туристическом лагере Waka Wená. El Pitazo называет Комар украинской моделью, публиковавшейся в Elle.

По данным издания, братья Амаро Чакон связаны с бизнесом в нефтяной, золотодобывающей и агропромышленной сферах. Их имена также упоминались в материалах испанского подразделения по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.

El Pitazo и Noticias сообщают, что разбившийся самолёт принадлежал компании Inversiones Coimpro, связанной с агропромышленным сектором. Ранее этот борт использовался для перевозок в туристические лагеря Канаймы.

Ранее сообщалось, что музыканты The Pond Band стали жертвами крушения самолёта на Багамах. Разбился борт авиакомпании Flamingo Air.