Чудом выжили и обрели дом: В Московском зоопарке показали спасённых тюленят Зину и Зайчика

Двое спасённых на Дальнем Востоке детёнышей ларги поселились в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Самец Зайчик и самка Зина несколько месяцев провели под наблюдением ветеринаров из-за тяжёлых проблем со здоровьем. Теперь тюленята окрепли настолько, что их могут увидеть посетители.

В Московский зоопарк приехали 2 детеныша ларги. ВидеоВ Московском зоопарке показали двух спасённых тюленят Зину и Зайчика © Telegram / Московский зоопарк

Особенно тяжело пришлось Зине. Маленькая самка рано осталась без матери, долго голодала и в поисках пищи наглоталась краски для лодок. После отравления у неё возникли проблемы с печенью, сердцем и дыханием. Позднее ветеринары обнаружили тяжёлую пневмонию с поражением более 80% лёгких.

Зайчика нашли 14 марта в заливе Петра Великого. Сначала специалисты реабилитационного центра «Тюлень» предположили, что у малыша заячья губа, однако обследование показало врождённую патологию почти всех костей черепа. Исправить её хирургическим путём невозможно, поэтому тюленю потребуется постоянное наблюдение.

Обоих животных доставили в Москву 30 апреля. Зина несколько месяцев провела в ветеринарном корпусе, получала антибиотики и проходила ингаляции по три раза в день. Зайчик тоже перенёс пневмонию и прошёл курс лечения.

«Критический период у Зины пройден, сейчас она восстанавливается и набирает вес», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас Зина весит 37 килограммов, а Зайчик — 32. Оба охотно едят и постепенно осваиваются в пятом бассейне павильона «Ластоногие». Компанию им составляет почти пятилетняя ларга Таня, которая полностью слепа и тоже попала в зоопарк после реабилитации. Новенькие уже поладили с соседкой и учатся выполнять команды сотрудников во время показательных кормлений.

Ранее Life.ru рассказывал о рождении в Московском зоопарке редкого львинохвостого макака. Пятилетняя самка Зита впервые стала мамой. Заботиться о детёныше ей помогают другие самки семейства, а посетители уже могут увидеть малыша в павильоне «Приматы».