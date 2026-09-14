Тренировки леопарда Мизера открыли для посетителей Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка теперь могут наблюдать за ветеринарными тренировками дальневосточного леопарда Мизера. Показательные занятия проходят прямо в вольере хищника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Видео © Telegram/Московский зоопарк

Тренировки проводят по вторникам и четвергам в 15:00. Занятие длится около 15–20 минут, после чего зоолог или кипер рассказывает гостям о работе с редким хищником и отвечает на вопросы.

Мизер уже научился вставать на задние лапы и спокойно переносить имитацию УЗИ и укола. Он также позволяет специалистам осматривать подушечки лап, подстригать когти и брать кровь из хвоста. С леопардом одновременно работают два сотрудника. Тренер произносит команды и поощряет животное угощением, а ассистент проводит необходимые манипуляции.

«Мизер даёт осмотреть брюшную область, проверить когти и даже позволяет взять кровь из хвоста — это сложнейшая манипуляция, требующая от сотрудников максимальной сосредоточенности», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас Мизеру 13 лет. Он родился в подмосковном Центре воспроизводства редких видов животных. Следить за тренировками и обычной жизнью леопарда можно не только в зоопарке, но и во время онлайн-трансляций.

В мае 2025 года Мизер оказался в центре тревожной истории. Посетитель бросил в его вольер и к рысям таблетки, однако сотрудники быстро заметили посторонние предметы, установили нарушителя по камерам и обратились в полицию. Позднее выяснилось, что препарат содержал экстракт валерианы, а леопард и рыси после инцидента чувствовали себя хорошо.