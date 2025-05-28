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Регион
28 мая, 11:03

Стало известно о состоянии леопарда и рысей, которых пытался отравить буйный наркоман в Москве

Московский зоопарк: С леопардом и рысями всё хорошо после попытки отравления

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Обложка © Telegram / Московский зоопарк

Московский зоопарк рассказал о состоянии амурского леопарда Мизера и семьи рысей после инцидента с подброшенными таблетками. В своём Telegram-канале учреждение отметило, что с животными всё в порядке.

«Подтверждаем – вчера наши зоологи действительно обнаружили таблетки в вольерах рысей и леопарда. В результате проверки служба безопасности Московского зоопарка быстро определила виновника происшествия», — рассказали в зоопарке.

Сотрудники сразу же обратились в природоохранную прокуратуру и полицию, где им оказали необходимую помощь.

Ветеринары организовали постоянное наблюдение за состоянием рысей и леопарда. Сейчас они чувствуют себя хорошо, отметили специалисты.

Также в зоопарке призвали посетителей сразу же сообщать сотрудникам при обнаружении нарушителей правил.

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Напомним, ранее камеры видеонаблюдения в Московском зоопарке зафиксировали, как незнакомец бросает таблетки в вольер с рысями и леопардами. Злоумышленника удалось быстро идентифицировать и задержать. Выяснилось, что он подкинул животным препарат с экстрактом валерианы.

Анастасия Никонорова
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