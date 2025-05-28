Стало известно о состоянии леопарда и рысей, которых пытался отравить буйный наркоман в Москве

Московский зоопарк рассказал о состоянии амурского леопарда Мизера и семьи рысей после инцидента с подброшенными таблетками. В своём Telegram-канале учреждение отметило, что с животными всё в порядке.

«Подтверждаем – вчера наши зоологи действительно обнаружили таблетки в вольерах рысей и леопарда. В результате проверки служба безопасности Московского зоопарка быстро определила виновника происшествия», — рассказали в зоопарке.

Сотрудники сразу же обратились в природоохранную прокуратуру и полицию, где им оказали необходимую помощь.

Ветеринары организовали постоянное наблюдение за состоянием рысей и леопарда. Сейчас они чувствуют себя хорошо, отметили специалисты.