Стало известно о состоянии леопарда и рысей, которых пытался отравить буйный наркоман в Москве
Московский зоопарк: С леопардом и рысями всё хорошо после попытки отравления
Обложка © Telegram / Московский зоопарк
Московский зоопарк рассказал о состоянии амурского леопарда Мизера и семьи рысей после инцидента с подброшенными таблетками. В своём Telegram-канале учреждение отметило, что с животными всё в порядке.
«Подтверждаем – вчера наши зоологи действительно обнаружили таблетки в вольерах рысей и леопарда. В результате проверки служба безопасности Московского зоопарка быстро определила виновника происшествия», — рассказали в зоопарке.
Сотрудники сразу же обратились в природоохранную прокуратуру и полицию, где им оказали необходимую помощь.
Ветеринары организовали постоянное наблюдение за состоянием рысей и леопарда. Сейчас они чувствуют себя хорошо, отметили специалисты.
Также в зоопарке призвали посетителей сразу же сообщать сотрудникам при обнаружении нарушителей правил.
Напомним, ранее камеры видеонаблюдения в Московском зоопарке зафиксировали, как незнакомец бросает таблетки в вольер с рысями и леопардами. Злоумышленника удалось быстро идентифицировать и задержать. Выяснилось, что он подкинул животным препарат с экстрактом валерианы.