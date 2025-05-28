Стало известно, что за таблетки подбросил кошачий отравитель к леопарду в Московском зоопарке
Ирина Волк: В клетку с леопардом были брошены таблетки с экстрактом валерианы
Подозреваемый. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерных действиях на территории Московского зоопарка. Оказалось, что он кинул в клетку с дикими кошками таблетки с экстрактом валерианы. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.
Мужчина бросил таблетки в вольер. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Полицейские в кратчайшие сроки задержали нарушителя и доставили в отдел внутренних дел. По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование», — пояснила представитель министерства.
Мотивы поступка задержанного выясняются. По итогам начатой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что камеры наблюдения в Московском зоопарке засекли, как неизвестный мужчина бросает таблетки в вольер с рысями и леопардами. Злоумышленника быстро вычислили. Оказалось, что он большой любитель наркотиков и подъездных дебошей.