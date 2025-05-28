Стало известно, что за таблетки подбросил кошачий отравитель к леопарду в Московском зоопарке

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерных действиях на территории Московского зоопарка. Оказалось, что он кинул в клетку с дикими кошками таблетки с экстрактом валерианы. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

«Полицейские в кратчайшие сроки задержали нарушителя и доставили в отдел внутренних дел. По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование», — пояснила представитель министерства.