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Регион
28 мая, 08:01

Стало известно, что за таблетки подбросил кошачий отравитель к леопарду в Московском зоопарке

Ирина Волк: В клетку с леопардом были брошены таблетки с экстрактом валерианы

Подозреваемый. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Подозреваемый. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в неправомерных действиях на территории Московского зоопарка. Оказалось, что он кинул в клетку с дикими кошками таблетки с экстрактом валерианы. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Мужчина бросил таблетки в вольер. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Полицейские в кратчайшие сроки задержали нарушителя и доставили в отдел внутренних дел. По предварительным данным, он бросил в клетки таблетки с экстрактом валерианы. Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование», — пояснила представитель министерства.

Мотивы поступка задержанного выясняются. По итогам начатой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Напомним, что камеры наблюдения в Московском зоопарке засекли, как неизвестный мужчина бросает таблетки в вольер с рысями и леопардами. Злоумышленника быстро вычислили. Оказалось, что он большой любитель наркотиков и подъездных дебошей.

Владимир Озеров
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