Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 11:39

«Чудовищная фаза»: Захарова обвинила Запад в спонсировании терроризма против россиян

Захарова заявила о причастности Запада к терроризму против РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запад перешёл к прямому соучастию в терроризме против мирных жителей России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что западные государства не только поддерживают подобные действия, но и фактически выступают их спонсорами.

«Они перешли к чудовищной фазе, по-моему, сами того не осознавая, участия, соучастия, спонсорства, прямого терроризма против гражданских лиц», — заявила Захарова.

По её словам, речь идёт об атаках, жертвами которых становятся российские граждане. Заявление прозвучало на полях Международного фестиваля молодёжи.

Новый скандал вокруг полка ВСУ «Скала»: Появились сообщения о похищении девушки
Новый скандал вокруг полка ВСУ «Скала»: Появились сообщения о похищении девушки

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Таганрог. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, магазин и объекты сельскохозяйственных предприятий. Следователи устанавливают подразделения и конкретных лиц, причастных к нападению.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar