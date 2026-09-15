«Чудовищная фаза»: Захарова обвинила Запад в спонсировании терроризма против россиян

Запад перешёл к прямому соучастию в терроризме против мирных жителей России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что западные государства не только поддерживают подобные действия, но и фактически выступают их спонсорами.

«Они перешли к чудовищной фазе, по-моему, сами того не осознавая, участия, соучастия, спонсорства, прямого терроризма против гражданских лиц», — заявила Захарова.

По её словам, речь идёт об атаках, жертвами которых становятся российские граждане. Заявление прозвучало на полях Международного фестиваля молодёжи.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Таганрог. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, магазин и объекты сельскохозяйственных предприятий. Следователи устанавливают подразделения и конкретных лиц, причастных к нападению.