СК возбудил дело о теракте после атаки на Таганрог

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной ракетной атаки на гражданские объекты в Таганроге. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту ракетной атаки вооружённых формирований Украины на город Таганрог Ростовской области Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ)», — сказала Петренко.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествия, где собирают и фиксируют доказательства. Также устанавливаются конкретные подразделения и лица, которых следствие считает причастными к атаке.

В СК заявили, что действиям каждого установленного участника будет дана уголовно-правовая оценка.

Напомним, ночью Таганрог подвергся мощному ракетному удару. По последним данным, жертв и пострадавших удалось избежать. Однако на земле зафиксированы значительные разрушения и несколько пожаров. В результате атаки повреждены: окна двух многоквартирных и трёх частных домов, здание учебного заведения, коммерческое строение, газовая труба (она не повлияла на работу системы жизнеобеспечения), склады сельскохозяйственных предприятий, продуктовый магазин и склад Ozon.