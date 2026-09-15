Новый скандал вокруг полка ВСУ «Скала»: Появились сообщения о похищении девушки

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области разгорелся скандал вокруг штурмового полка «Скала». Представители пророссийского подполья заявили о похищении местной жительницы военнослужащими подразделения.

По их словам, инцидент произошёл в посёлке Солнечный, расположенном примерно в 15 километрах от Запорожья. В местных чатах, как утверждается, активно обсуждается случившееся, а в сети распространилось видео.

«В местных чатах сейчас активно обсуждается тема похищения солдатами «Скалы» девушки в посёлке Солнечный, расходится также видео. По нашей информации, инцидент действительно имел место», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Также представители подполья заявили, что военнослужащие подразделения оказывают давление на жителей региона и запугивают людей.

Ранее полк «Скала» уже оказывался в центре внимания после публикаций о возможных нарушениях внутри подразделения. Сообщалось о жалобах на применение насилия к военнослужащим и превышение полномочий.

В июне Государственное бюро расследований Украины сообщило о начале досудебной проверки по фактам возможного насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира подразделения Юрия Гаркавого на время расследования отстранили от исполнения обязанностей.

Позже в ГБР заявили о задержании Гаркавого по делу об избиении двух военнослужащих в Харьковской области. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что в ГБР и прокуратуре Украины знали о пытках мобилизованных в полку «Скала». В российских силовых структурах считают, что руководство украинских ведомств вряд ли могло самостоятельно принять решение не реагировать на подобные сообщения.