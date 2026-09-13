Украинские правоохранительные органы могли знать о пытках и убийствах мобилизованных в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», но не реагировать на обращения их родственников. Об этом заявили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, сведения о происходившем в подразделении поступали в Государственное бюро расследований и прокуратуру Украины. Он утверждает, что обращения семей погибших и пострадавших оставались без реакции.

«Государственное бюро расследований и прокуратура знали о пытках и убийствах в «Скале», но не предпринимали никаких действий. Правоохранители целенаправленно игнорировали обращения родственников замученных и убитых мобилизованных», — сказал источник.

В российских силовых структурах считают, что руководство украинских ведомств вряд ли могло самостоятельно принять решение не реагировать на подобные сообщения. Собеседник агентства допустил, что соответствующее указание могло поступить от вышестоящих структур.

Он также привёл другую версию. По ней представители командования подразделений могли собирать деньги с подчинённых, а затем передавать их сотрудникам ГБР за невмешательство в происходящее. Подтверждений этой версии в публикации не приводится.

Ранее сообщалось, что семья демобилизованного военнослужащего Владимира Соломина из Полтавы пыталась выяснить его судьбу после публикаций о нарушениях в полку «Скала». Его сестра утверждала, что мужчина получал угрозы после роликов о коррупции и издевательствах в воинской части № 4862, связанной с 425-м отдельным штурмовым полком. В январе 2025 года родственники обнаружили его автомобиль возле дома, а затем получили сообщение, что он якобы уехал в Донбасс снимать материал о подразделении. Позднее в сети появились видео, где Соломин отказывался от прежних обвинений, при этом семья заявляла, что заметила на нём следы побоев.