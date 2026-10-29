Чукотка стала единственным регионом России с доходами выше ₽250 тыс. на человека

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, где среднемесячный денежный доход на одного жителя превысил 250 тысяч рублей. Во втором квартале 2026 года показатель достиг 251,9 тысячи рублей, следует из данных Росстата.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднедушевой доход составил 192,2 тысячи рублей в месяц. Третью строчку занял Ненецкий автономный округ с результатом 165,8 тысячи рублей. Москва расположилась на четвёртой позиции. В столице показатель достиг 161,2 тысячи рублей. Пятёрку регионов с наиболее высокими доходами замкнула Магаданская область — 159,6 тысячи рублей.

При этом средний денежный доход на одного жителя по стране во втором квартале составил 76,7 тысячи рублей в месяц. Таким образом, показатель Чукотки оказался примерно в 3,3 раза выше общероссийского. Самые низкие значения Росстат зафиксировал в Ингушетии, где на одного жителя приходилось в среднем 29,1 тысячи рублей в месяц. В Карачаево-Черкесии показатель составил 35,2 тысячи рублей, а в Туве — 38,1 тысячи.

Разрыв между Чукоткой и Ингушетией достиг почти 8,7 раза. При этом речь идёт именно о среднедушевых денежных доходах, а не о средней зарплате: статистический показатель учитывает различные источники поступлений и не означает, что каждый житель региона ежемесячно получает указанную сумму.