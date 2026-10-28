Зарплатная гонка сбавляет ход: От чего зависит рост доходов россиян
Экономист Ордов: Зарплаты в России продолжат расти, но медленнее
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Быстрого роста зарплат в ближайшие годы ждать не стоит, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его оценке, нехватка работников сохраняется, однако дорогие кредиты и растущие издержки ограничивают возможности работодателей повышать оплату труда.
Прибавки всё сильнее будут зависеть от отрасли и финансового положения конкретной компании. Особенно непросто предприятиям с большими долгами, сложности также заметны в тяжёлом машиностроении, части розничной торговли и строительстве.
При этом замедление экономики не означает, что зарплаты перестанут расти у всех, пояснил собеседник URA.ru. Аналитик Владимир Чернов добавил, что дальнейшее повышение заработков должно подкрепляться ростом производительности труда. Сдерживать доходы могут сокращение премий, замедление найма и индексация выплат ниже инфляции.
Ранее россиянам рассказали о планах увеличить МРОТ до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Это на 1842 рубля или 6,8% больше действующего значения. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, окончательное решение пока не принято.