Зарплатная гонка сбавляет ход: От чего зависит рост доходов россиян

Быстрого роста зарплат в ближайшие годы ждать не стоит, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его оценке, нехватка работников сохраняется, однако дорогие кредиты и растущие издержки ограничивают возможности работодателей повышать оплату труда.

Прибавки всё сильнее будут зависеть от отрасли и финансового положения конкретной компании. Особенно непросто предприятиям с большими долгами, сложности также заметны в тяжёлом машиностроении, части розничной торговли и строительстве.

При этом замедление экономики не означает, что зарплаты перестанут расти у всех, пояснил собеседник URA.ru. Аналитик Владимир Чернов добавил, что дальнейшее повышение заработков должно подкрепляться ростом производительности труда. Сдерживать доходы могут сокращение премий, замедление найма и индексация выплат ниже инфляции.