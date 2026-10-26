15 тысяч за пять лет: Экономист рассказал, как изменится МРОТ в России в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться до 28 935 рублей с 1 января 2027 года. Если предусмотренное законопроектом повышение состоится, за пять лет показатель вырастет более чем вдвое. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По расчётам экономиста, по сравнению с началом 2022 года МРОТ увеличится на 15 045 рублей. Тогда минимальная зарплата составляла 13 890 рублей. Если же сравнивать с 2024 годом, когда показатель находился на уровне 19 242 рублей, прибавка за три года составит 9693 рубля.

«В случае увеличения МРОТ в 2027 году до 28 935 рублей мы увидим его рост за 5 лет в 2,08 раза», — пояснил Балынин.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, запланированное повышение с нового года составит 1842 рубля, или около 6,8%. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, однако окончательное решение пока не принято.

Эксперт напомнил, что МРОТ влияет не только на минимальный уровень оплаты труда. Этот показатель также используется при расчёте отдельных пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и других выплат в системе обязательного социального страхования. В комментарии РИА «ФедералПресс» Балынин добавил, что повышение минимальной зарплаты способно ускорять рост доходов и других работников, поскольку оказывает влияние на систему оплаты труда в экономике.

В долгосрочной перспективе власти намерены довести МРОТ как минимум до 35 тысяч рублей к 2030 году. Такая задача закреплена в национальных целях развития России.