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Опубликовано 16 октября, 17:34

Минимальная зарплата в России достигнет 35 тысяч рублей: Минтруд подтвердил сроки повышения

Котяков пообещал выполнить поручение Путина о повышении МРОТ до 35 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличат как минимум до 35 тысяч рублей. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено, а необходимые темпы роста уже предусмотрены проектом федерального бюджета. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета», — подчеркнул глава Минтруда.

МРОТ с 1 января 2027 года — 28 935 рублей: сколько будет на руки и что изменится
МРОТ с 1 января 2027 года — 28 935 рублей: сколько будет на руки и что изменится

Следующий этап повышения запланирован на 2027 год. Минимальная зарплата должна вырасти до 28 935 рублей против нынешних 27 093 рублей. Таким образом, прибавка составит 1842 рубля, или 6,8%.

Задачу ускоренного роста МРОТ Владимир Путин закрепил в майском указе 2024 года. Согласно документу, минимальный размер оплаты труда должен увеличиваться опережающими темпами и к 2030 году более чем вдвое превысить показатель 2023 года.

МРОТ определяет нижнюю границу начисленной зарплаты для сотрудников, полностью отработавших месячную норму. Его повышение также влияет на расчёт минимальных больничных и пособий по беременности и родам. При этом рост федерального показателя не означает автоматического увеличения всех зарплат на тот же процент.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе ввести в России минимальную почасовую оплату труда. Депутаты предложили рассчитывать её на основе действующего МРОТ, чтобы дополнительно защитить доходы сотрудников с неполной занятостью и гибким графиком. Речь шла об отдельной законодательной инициативе, а не об уже действующей норме.

Больше новостей о зарплатах, социальных выплатах и изменениях в российской экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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