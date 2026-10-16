Минимальная зарплата в России достигнет 35 тысяч рублей: Минтруд подтвердил сроки повышения

Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году увеличат как минимум до 35 тысяч рублей. Поручение президента Владимира Путина будет выполнено, а необходимые темпы роста уже предусмотрены проектом федерального бюджета. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Поручение президента нашей страны Владимира Владимировича Путина об увеличении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. Соответствующие темпы увеличения предусмотрены проектом бюджета», — подчеркнул глава Минтруда.

Следующий этап повышения запланирован на 2027 год. Минимальная зарплата должна вырасти до 28 935 рублей против нынешних 27 093 рублей. Таким образом, прибавка составит 1842 рубля, или 6,8%.

Задачу ускоренного роста МРОТ Владимир Путин закрепил в майском указе 2024 года. Согласно документу, минимальный размер оплаты труда должен увеличиваться опережающими темпами и к 2030 году более чем вдвое превысить показатель 2023 года.

МРОТ определяет нижнюю границу начисленной зарплаты для сотрудников, полностью отработавших месячную норму. Его повышение также влияет на расчёт минимальных больничных и пособий по беременности и родам. При этом рост федерального показателя не означает автоматического увеличения всех зарплат на тот же процент.

Ранее Life.ru рассказывал об инициативе ввести в России минимальную почасовую оплату труда. Депутаты предложили рассчитывать её на основе действующего МРОТ, чтобы дополнительно защитить доходы сотрудников с неполной занятостью и гибким графиком. Речь шла об отдельной законодательной инициативе, а не об уже действующей норме.