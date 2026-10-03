Росстат назвал регион с самыми высокими зарплатами

Самую высокую среднемесячную зарплату в России по итогам июля 2026 года зафиксировали на Чукотке. Средняя начисленная зарплата работников организаций в регионе составила 243 670 рублей, следует из данных Росстата.

Второе место среди регионов заняла Магаданская область. Там показатель также превысил 200 тыс. рублей и достиг 210 366 рублей.

Росстат рассчитывает показатель как среднемесячную номинальную начисленную зарплату работников организаций. Поэтому эта сумма отражает начисления до удержания налога и не означает, что такую зарплату получает каждый житель региона. Ведомство опубликовало обновлённые данные по субъектам РФ 30 сентября.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил о переходе российской экономики от умеренных к довольно высоким реальным зарплатам. По его словам, одновременно в стране сохранился высокий уровень инвестиционной активности. За первое полугодие 2026 года объём инвестиций в основной капитал достиг 16,2 трлн рублей и превысил показатель за аналогичный период прошлого года. В ЦБ при этом отмечали, что в физическом выражении инвестиции последние два года остаются вблизи ранее достигнутых уровней.