Зарплата в новом формате: Часть чиновников Минфина получила деньги в цифровых рублях

Часть сотрудников Минфина России впервые получила зарплату в цифровых рублях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в министерстве, деньги пришли 1 октября 2026 года. Чтобы получить бюджетные выплаты в новом формате, работникам понадобилось открыть счета цифрового рубля на платформе Банка России.

В ведомстве подчеркнули, что перевести зарплату в цифровые рубли может любой россиянин, но только по собственному желанию. Внедрением этого формата в бюджетные расчёты занимаются совместно ЦБ и Минфин.

Первые операции с цифровыми рублями в расходах федерального бюджета прошли ещё в прошлом году. В пилотном режиме так выдавали зарплаты и стипендии, а также проводили отдельные платежи по государственным контрактам. За 2025 год общая сумма таких расчётов составила почти 16 миллионов рублей.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами: его выпускает Банк России, а средства хранятся на специальном цифровом кошельке на платформе ЦБ. Массовое использование началось с 1 сентября 2026 года: крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность открывать такие счета и совершать операции, а крупные торговые компании — принимать цифровые рубли к оплате. Для граждан использование добровольное, кошелёк автоматически не открывается; пополнять его с банковских счетов можно максимум на 300 тыс. рублей в месяц. Проценты и кешбэк на цифровые рубли не начисляются, переводы между физлицами бесплатны. До конца 2026 года для бизнеса также действует льготный период без комиссий.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что к платформе цифрового рубля подключились уже 36 банков. 15 из них сделали это добровольно.