Набиуллина: К платформе цифрового рубля подключились уже 36 банков

К платформе цифрового рубля уже присоединились 36 российских банков. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Доступ к цифровому кошельку граждане и компании получают через приложение любой кредитной организации, работающей с платформой ЦБ. По словам Набиуллиной, законодательные требования распространялись на 21 банк, однако ещё 15 решили подключиться добровольно.

«Так что постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь», — отметила глава регулятора.

Она сравнила процесс с распространением Системы быстрых платежей и банковских карт, которые также становились привычными постепенно.

Ранее Life.ru писал, что за первые десять дней массового запуска россияне открыли 87 тысяч счетов цифрового рубля и провели более 50 тысяч операций. Набиуллина отмечала, что многие пользователи на первом этапе просто знакомились с новой системой.