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Регион
Опубликовано 23 сентября, 14:21

Набиуллина: К платформе цифрового рубля подключились уже 36 банков

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

К платформе цифрового рубля уже присоединились 36 российских банков. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Доступ к цифровому кошельку граждане и компании получают через приложение любой кредитной организации, работающей с платформой ЦБ. По словам Набиуллиной, законодательные требования распространялись на 21 банк, однако ещё 15 решили подключиться добровольно.

«Так что постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь», — отметила глава регулятора.

Она сравнила процесс с распространением Системы быстрых платежей и банковских карт, которые также становились привычными постепенно.

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Ранее Life.ru писал, что за первые десять дней массового запуска россияне открыли 87 тысяч счетов цифрового рубля и провели более 50 тысяч операций. Набиуллина отмечала, что многие пользователи на первом этапе просто знакомились с новой системой.

Больше новостей о банках, платежах и личных финансах — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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