Чукотка стала лидером России по размеру пенсий неработающих граждан
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В сентябре 2026 года самые высокие средние пенсии среди неработающих пенсионеров в России зафиксировали на Чукотке. По данным Социального фонда, изученным ТАСС, выплата в регионе достигла 43 926 рублей.
Второе место занял Ненецкий автономный округ, где неработающие пенсионеры в среднем получали 40 115 рублей. Таким образом, оба региона оказались единственными в стране, где показатель превысил 40 тыс. рублей.
В целом по России средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан составил 25 839 рублей. Разница между общероссийским показателем и уровнем выплат на Чукотке превысила 18 тыс. рублей.
Ранее Life.ru писал, что работающие пенсионеры в России в среднем получают больше 24 тысяч рублей в месяц. За год показатель увеличился почти на три тысячи рублей. На 1 сентября 2026 года средний размер пенсионного обеспечения трудоустроенных граждан достиг 24 057 рублей. Для сравнения: в сентябре прошлого года аналогичная выплата составляла около 21 345 рублей. Таким образом, за год разница превысила 2,7 тысячи рублей. При этом речь идёт именно о средних значениях по стране.
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