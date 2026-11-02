Ранее Life.ru писал, что работающие пенсионеры в России в среднем получают больше 24 тысяч рублей в месяц. За год показатель увеличился почти на три тысячи рублей. На 1 сентября 2026 года средний размер пенсионного обеспечения трудоустроенных граждан достиг 24 057 рублей. Для сравнения: в сентябре прошлого года аналогичная выплата составляла около 21 345 рублей. Таким образом, за год разница превысила 2,7 тысячи рублей. При этом речь идёт именно о средних значениях по стране.