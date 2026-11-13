Бонусные баллы, фрукты и лакомства для собак — такую компенсацию, по словам 24-летней москвички Алины, ей предложил «ВкусВилл» после госпитализации с сальмонеллёзом. Девушка утверждает, что тяжело заболела после заказа готовой еды из магазина, а из-за пропущенных рабочих смен потеряла более 17 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Алина заказала на работу онигири «Филадельфия» с форелью и греческий салат из «ВкусВилла» на улице Барболина, дом 2. По словам девушки, примерно через шесть часов после еды её самочувствие резко ухудшилось: началась сильная рвота, а температура поднялась до 39 градусов.

«Я чуть кони не двинула», — так москвичка описала своё состояние. Её госпитализировали в инфекционную больницу № 2, где врачи диагностировали сальмонеллёз средней степени тяжести. В стационаре девушка провела несколько дней.

Из-за болезни Алина пропустила две рабочие смены и недосчиталась более 17 тысяч рублей. Эти деньги были нужны ей не только для оплаты квартиры, но и для содержания собак из приюта, которым она помогает.

После выписки москвичка обратилась во «ВкусВилл» с требованием компенсировать потерянный заработок. Однако вместо денег компания предложила тысячу бонусных баллов и фрукты. Когда девушка рассказала в соцсетях, что после больницы у неё не осталось средств даже на корм для собак, представители сети предложили отправить лакомства для питомцев.

Алина уже направила жалобу в Роспотребнадзор и готовит досудебную претензию.

Ранее Life.ru сообщал о выявленных микробиологических нарушениях в готовых блюдах торговых сетей «Лента» и «ВкусВилл». В частности, в образце пасты карбонара из московского магазина «ВкусВилл» количество микроорганизмов, согласно опубликованным сведениям, превышало допустимые показатели в 21 раз. Информацию направили в Роспотребнадзор, однако официальные протоколы исследований в открытом доступе не публиковались.