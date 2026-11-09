Жительница Москвы пожаловалась на личинок в роллах «Калифорния» из ресторана «Якитория». Девушка заметила подозрительные включения в икре тобико, которой были покрыты роллы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка пожаловалась на личинок в роллах «Калифорния» из «Якитории». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам Марии, она заказала доставку из заведения на проспекте Андропова, 1. Общая стоимость покупки составила почти 2300 рублей, при этом набор «Калифорния» обошёлся более чем в 900 рублей.Сначала девушку насторожил неприятный запах еды. При более внимательном осмотре одного из роллов она заметила в икре паразитов. После обнаружения подозрительных включений покупательница направила жалобу в ресторан.

Пищевой технолог Елена Климкина предположила в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ, что обнаруженные объекты могут быть нематодами — круглыми червями. По её словам, личинки паразитов при определённых условиях встречаются в замороженной рыбной продукции, однако попадание подобных включений в готовые блюда недопустимо. Специалист отметила, что ресторан обязан проверять сырьё перед приготовлением еды.