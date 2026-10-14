В готовой еде «Ленты» и «ВкусВилла» нашли кишечную палочку

В готовых блюдах торговых сетей «Лента» и «ВкусВилл» в Москве обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лабораторные исследования показали серьёзные отклонения от санитарных нормативов: в одном из образцов количество микроорганизмов превысило допустимый показатель в 390 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, нарушения выявили в магазине «Лента» на Зелёном проспекте. Проверку не прошло готовое мясо по-французски с рисом, представленное под маркой Fresh. По результатам исследования количество микроорганизмов в блюде оказалось в 390 раз выше установленной нормы.

В магазине «ВкусВилл» на 1-й Владимирской улице специалисты исследовали пасту карбонара со сливками. В этом продукте также обнаружили микробиологические нарушения — превышение допустимых показателей составило 21 раз.

Как утверждает Baza, результаты исследований уже направлены в Роспотребнадзор. Ведомство, по сведениям журналистов, уведомило обе торговые сети о несоответствии продукции требованиям безопасности.

Бактерии группы кишечной палочки относятся к санитарно-показательным микроорганизмам. Их обнаружение в готовой еде может свидетельствовать о нарушениях при производстве, приготовлении или хранении продуктов. При этом опубликованные цифры превышения общего количества микроорганизмов не следует автоматически считать показателями содержания именно кишечной палочки.

Пока не сообщается о подтверждённых случаях отравления покупателей исследованными блюдами. Также не уточняется, какие партии продукции проверялись и были ли они сняты с продажи. Официальные результаты лабораторных исследований в открытом доступе пока не представлены.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении кишечной палочки в замороженных блинчиках с мясом по результатам исследования Роскачества. Тогда микробиологические нарушения выявили у нескольких производителей, в том числе в продукции, продававшейся под марками «ВкусВилл» и «Лента».