Чуть не осталась без жилья: Китайская лампа устроила огненное шоу в квартире россиянки

Портативная лампа для съёмок внезапно загорелась в квартире 32-летней жительницы Нальчика и едва не стала причиной пожара. Об этом сообщает SHOT.

В Нальчике портативный видеосвет загорелся после зарядки. Видео © Telegram / SHOT

Девушка по имени Алина приобрела китайский видеосвет стоимостью около двух тысяч рублей, чтобы снимать ролики на телефон. Во время очередной зарядки устройство сильно нагрелось, поэтому хозяйка сразу отключила его от розетки. Однако спустя примерно пять минут гаджет начал издавать шипящие звуки, после чего резко вспыхнул.

Жительница Нальчика успела схватить горящую лампу, вынести её на балкон и самостоятельно потушить. По словам Алины, ей повезло оказаться дома в момент происшествия. В противном случае возгорание могло перерасти в полноценный квартирный пожар.

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