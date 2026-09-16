«Бурановские бабушки» назвали картошку своим секретом бодрости

Участницы знаменитого фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» рассказали, как им удаётся сохранять задор и отличное самочувствие на протяжении многих лет. Секрет звёзд «Евровидения» кроется не в дорогих процедурах, а в привычном физическом труде, ежедневной активности и умении радоваться мелочам.

По признанию артисток, их день начинается с обязательной утренней зарядки. Даже в почтенном возрасте они не бросают спорт: регулярно катаются на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой, плавают в бассейне и с удовольствием выезжают на море. Однако главным источником жизненных сил остаётся работа на земле.

«В огород выходим, копаем картошку. Потом сразу умываемся холодной водой — вот и весь секрет!» — поделились звёзды в беседе с Леди Mail.

Помимо физической активности, исполнительницы подчёркивают важность психологического настроя. Участницы ансамбля признались, что обожают общаться с молодым поколением и сами чувствуют себя детьми, находясь с подростками на одной волне.

Ранее директор ансамбля «Бурановские бабушки» подал заявку на регистрацию одноимённого товарного знака для выпуска алкогольной продукции. Под брендом коллектива планируется производить водку, вино, ликёры, коктейли, сидр и другие спиртные напитки.