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Опубликовано 16 сентября, 10:29

«Бурановские бабушки» назвали картошку своим секретом бодрости

«Бурановские бабушки» считают активный отдых залогом молодости и энергичности

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Участницы знаменитого фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» рассказали, как им удаётся сохранять задор и отличное самочувствие на протяжении многих лет. Секрет звёзд «Евровидения» кроется не в дорогих процедурах, а в привычном физическом труде, ежедневной активности и умении радоваться мелочам.

По признанию артисток, их день начинается с обязательной утренней зарядки. Даже в почтенном возрасте они не бросают спорт: регулярно катаются на лыжах, занимаются скандинавской ходьбой, плавают в бассейне и с удовольствием выезжают на море. Однако главным источником жизненных сил остаётся работа на земле.

«В огород выходим, копаем картошку. Потом сразу умываемся холодной водой — вот и весь секрет!» — поделились звёзды в беседе с Леди Mail.

Помимо физической активности, исполнительницы подчёркивают важность психологического настроя. Участницы ансамбля признались, что обожают общаться с молодым поколением и сами чувствуют себя детьми, находясь с подростками на одной волне.

Поймали в сети и потащили в ЗАГС: «Бурановские бабушки» влюбились в Прохора Шаляпина
Поймали в сети и потащили в ЗАГС: «Бурановские бабушки» влюбились в Прохора Шаляпина

Ранее директор ансамбля «Бурановские бабушки» подал заявку на регистрацию одноимённого товарного знака для выпуска алкогольной продукции. Под брендом коллектива планируется производить водку, вино, ликёры, коктейли, сидр и другие спиртные напитки.

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Борис Эльфанд
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