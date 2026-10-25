«Чувствуют себя преданными»: NYT рассказала о болезненном ударе США по Украине

Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива стало одним из самых болезненных ударов по Украине с начала конфликта. Решение администрации Дональда Трампа ослабить санкционные ограничения в отношении Москвы подорвало надежды Киева на поддержку Вашингтона, пишет The New York Times.

По оценке издания, действия Белого дома, которые американская администрация объясняет стремлением к урегулированию конфликта и защите экономических интересов США, вызвали на Украине глубокое разочарование. Отношения Киева и Вашингтона остаются напряжёнными, а новые договорённости Трампа с Москвой только усилили неопределённость.

«По словам украинцев, они чувствуют себя преданными», — говорится в публикации.

Газета обращает внимание и на изменение подхода американского президента к конфликту. Как отмечают журналисты, Трамп всё реже рассматривает происходящее через призму противостояния добра и зла, предпочитая прагматичный подход, в основе которого лежат переговоры и взаимовыгодные соглашения.

Одним из примеров такой политики стала договорённость о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутая после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в начале октября. Для реализации сделки американский Минфин предусмотрел временное исключение из санкционного режима. Впоследствии Вашингтон также отказался от применения ряда новых ограничений против российских должностных лиц, банков и организаций.

На фоне этих решений в Киеве усилились опасения, что Вашингтон может поставить собственные экономические интересы выше прежних обязательств перед Украиной. При этом администрация Трампа продолжает представлять диалог с Москвой как один из путей к завершению конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский признался в чувстве предательства после сделки Дональда Трампа и Владимира Путина. В интервью журналисту Пирсу Моргану украинский лидер выразил разочарование решением Вашингтона смягчить ограничения на поставки российского дизельного топлива. Зеленский заявил, что Киев теряет сильного партнёра, и призвал США сохранять нейтральную позицию в переговорах.