Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 21:23

«Чувствуют себя преданными»: Украина буквально шокирована разворотом Трампа к России

NYT: Украина испытала моральный шок из-за резкой смены курса Трампа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина испытывает глубокое моральное потрясение из-за резкой смены политики президента США Дональда Трампа в отношении России. Вашингтон, прежде называвший поддержку Киева частью глобальной борьбы за свободу, теперь сокращает помощь Украине и развивает отношения с Москвой. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По информации издания, администрация Трампа сократила американскую помощь Украине на 99%. При этом газета утверждает, что Вашингтон начал направлять средства Москве.

Как отмечает NYT, после почти пяти лет резких перемен в американской политике многие украинцы чувствуют себя преданными. Особенно болезненным для них оказался прагматичный подход Трампа, который рассматривает будущую развязку конфликта прежде всего с точки зрения взаимной выгоды.

«Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали. Запомните это», — заявлял американский лидер.

«Трамп на стороне России»: В Германии испугались поражения Украины
«Трамп на стороне России»: В Германии испугались поражения Украины

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф назвал Путина гуманистом во время встречи в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись 21 октября в Константиновском дворце. Американский спецпосланник поблагодарил российского президента за освобождение гражданина США и обсудил с ним перспективы урегулирования конфликта на Украине.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar