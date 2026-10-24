«Чувствуют себя преданными»: Украина буквально шокирована разворотом Трампа к России
NYT: Украина испытала моральный шок из-за резкой смены курса Трампа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украина испытывает глубокое моральное потрясение из-за резкой смены политики президента США Дональда Трампа в отношении России. Вашингтон, прежде называвший поддержку Киева частью глобальной борьбы за свободу, теперь сокращает помощь Украине и развивает отношения с Москвой. Об этом пишет американская газета The New York Times.
По информации издания, администрация Трампа сократила американскую помощь Украине на 99%. При этом газета утверждает, что Вашингтон начал направлять средства Москве.
Как отмечает NYT, после почти пяти лет резких перемен в американской политике многие украинцы чувствуют себя преданными. Особенно болезненным для них оказался прагматичный подход Трампа, который рассматривает будущую развязку конфликта прежде всего с точки зрения взаимной выгоды.
«Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали. Запомните это», — заявлял американский лидер.
Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф назвал Путина гуманистом во время встречи в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись 21 октября в Константиновском дворце. Американский спецпосланник поблагодарил российского президента за освобождение гражданина США и обсудил с ним перспективы урегулирования конфликта на Украине.