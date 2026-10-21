Уиткофф назвал Путина гуманистом на встрече в Петербурге

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал Владимира Путина гуманистом и выразил ему своё уважение во время переговоров в Санкт-Петербурге. Так американский представитель отреагировал на слова российского лидера о гуманитарных мотивах Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, — гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам должное за это. Я выражаю вам своё уважение и ещё раз благодарю вас», — обратился Уиткофф к Путину.

Перед этим российский президент поблагодарил Дональда и Меланию Трамп за содействие в решении гуманитарных вопросов. Путин отметил, что американский лидер уделяет особое внимание прекращению человеческих потерь в ходе конфликта на Украине.

Кроме того, Уиткофф выразил благодарность за освобождение американца Стивена Хаббарда, ранее осуждённого в России по делу о наёмничестве. Во время беседы Путин сообщил, что гражданин США уже находится в аэропорту Пулково.

Переговоры проходят 21 октября в Константиновском дворце. Американский спецпосланник привёз в Россию документы с предложениями по украинскому урегулированию, подготовленные после консультаций Вашингтона с Киевом и европейскими партнёрами. Содержание этих документов пока полностью не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Путин уже принимал Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Тогда спецпосланник передал российскому президенту наилучшие пожелания от Трампа и назвал общение с российским лидером одним из самых памятных событий. Встреча продолжалась более трёх часов.

Позднее, 9 октября, Путин и Трамп договорились продолжать личные контакты. В ходе телефонной беседы лидеры обсудили перспективы украинского урегулирования, ситуацию вокруг Ирана и двусторонние отношения. Стороны также подтвердили готовность поддерживать взаимодействие через администрации, спецслужбы и профильные ведомства.