Стремление европейских государств присоединиться к переговорам по украинскому конфликту может перечеркнуть уже достигнутые дипломатические результаты. При этом сами представители ЕС, добиваясь участия в обсуждениях, чувствуют себя обделёнными вниманием. Такое мнение в интервью RT выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков предупредил о риске срыва переговоров по Украине из-за Европы. Видео © Telegram / RT

По оценке дипломата, европейские политики не готовы учитывать позицию Москвы и одновременно отвергают предложения, исходящие от Вашингтона. Подобный настрой, считает замглавы российского внешнеполитического ведомства, ставит под сомнение целесообразность расширения переговорного формата.

«Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд», — подчеркнул Рябков.

Таким образом, дипломат связал возможное ухудшение перспектив урегулирования с нежеланием европейских столиц искать компромисс. По его оценке, вмешательство ЕС способно осложнить работу над договорённостями, в которой уже наметились определённые положительные сдвиги.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия обозначила условия возможного присоединения европейских стран к переговорам по Украине. В Москве раскритиковали позицию Брюсселя и отметили, что европейские представители пока не представили конкретных предложений по мирному урегулированию. При этом переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходили без непосредственного участия делегаций ЕС.