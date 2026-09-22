Чужая пьянка на 30 тысяч: Россиянин доказал алиби в Верховном суде и вернул водительские права

Верховный суд отменил решения по делу Сергея Мартынова, которого оштрафовали и лишили водительского удостоверения после задержания другого человека, воспользовавшегося документом на его имя. Об этом свидетельствует текст постановления высшей судебной инстанции.

История началась в январе 2023 года на трассе М-10. Инспекторы остановили Vortex Tingo, шофёр которого имел признаки опьянения и отказался от медосвидетельствования. Предъявленные им документы были оформлены на Сергея Мартынова. В итоге владельцу машины назначили штраф в 30 тысяч рублей и запретили управлять транспортом полтора года.

Мартынов обжаловал наказание, утверждая, что в тот день вообще не находился в Подмосковье. По его версии, автомобиль оставался у знакомой, а за руль сел её муж, который при встрече с ДПС показал поддельное удостоверение на имя полного тёзки хозяина машины.

При изучении материалов обнаружилось существенное расхождение. Настоящий документ Мартынова был выдан подразделением ГИБДД с кодом 5203, тогда как остановленный автомобилист предъявил карточку с обозначением 5201. Кроме того, нижестоящие инстанции не допросили понятых и сотрудника ДПС, оформлявшего протокол.

«Жалобу Мартынова С. С. удовлетворить частично», — постановил Верховный суд.

Решения городского суда и кассации отменены, материалы направлены на новое рассмотрение в Клин.

Похожую историю Life.ru рассказывал 7 августа. Тогда житель Новосибирска добился в Верховном суде отмены наказания после того, как за пьяную езду привлекли его вместо очень похожего двоюродного брата.