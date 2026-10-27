Чужим умом богат не будешь: Психолог заявил, что нейросети отучают людей думать

Привычка поручать искусственному интеллекту написание писем, поздравлений и даже любовных признаний может постепенно ослабить способность самостоятельно выражать мысли. Чрезмерное доверие нейросетям грозит потерей индивидуального стиля общения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Николай Разыграев.

Специалист признался, что однажды сам столкнулся с неожиданными трудностями при подготовке небольшого сценария. Вместо самостоятельной работы ему захотелось сразу обратиться к чат-боту. Тогда психолог решил провести эксперимент: целый месяц писать тексты без помощи ИИ, используя алгоритмы исключительно для критики.

Результаты заставили его задуматься. Почти треть дней вместо полноценных публикаций появлялись лишь мемы, поскольку самостоятельное творчество требовало непривычных усилий.

«Чем реже я заставлял себя думать на бумаге, тем тяжелее давался следующий раз», — признался Разыграев.

По мнению психолога, главная опасность кроется в стремлении мозга экономить энергию. Получая готовые формулировки, человек постепенно привыкает перекладывать интеллектуальную нагрузку на цифрового помощника.

В публикации также приводятся данные исследования MIT за 2025 год. В ходе эксперимента 83% участников, создававших эссе с помощью нейросети, не смогли правильно воспроизвести собственные тексты после выполнения первого задания.

Разыграев предупредил и о потере индивидуальности: безупречно составленное искусственным интеллектом сообщение не всегда передаёт подлинные чувства автора.

Чтобы сохранить самостоятельность мышления, специалист советует сначала готовить черновик своими силами, а уже затем просить ИИ оценить результат. Полезной практикой может стать и недельный отказ от нейросетей при написании личных сообщений.