Голливудские фильмы и современные стандарты красоты могут усиливать страх женщин перед беременностью и родами. Такое мнение высказал психиатр Константин Лемешко на Евразийском международном медицинском форуме, сообщает РИА «ФедералПресс».

«Беременность, роды, материнство, отцовство — это естественные функции. Они заложены в нас генетически, но наша психология почему-то их отвергает и блокирует», — заявил доцент УГМУ.

По мнению специалиста, массовая культура нередко формирует негативные представления о материнстве. В частности, он обратил внимание на сцены родов в голливудских картинах, где появление ребёнка зачастую сопровождается сильной болью и страданиями.

Отдельно Лемешко раскритиковал серию фантастических фильмов ужасов «Чужой». Врач усмотрел сходство между образом инопланетного существа, развивающегося внутри человеческого тела, и эмбрионом.

«Если вы заглянете в любой учебник эмбриологии, вы поймёте, насколько хитры голливудские режиссёры и маркетологи! Этот образ списан с образа эмбриона», — считает психиатр.

Лемешко предположил, что подобные художественные образы способны усиливать тревогу, связанную с вынашиванием ребёнка. Он также рассказал о случаях из своей практики, когда беременность наступала у женщин, ранее считавшихся бесплодными. По его мнению, это может указывать на роль психологических факторов в отдельных ситуациях.

Другой причиной негативного отношения к беременности эксперт назвал стандарты женской внешности. Он считает, что массовая культура заставляет женщин стремиться к худобе и воспринимать изменения фигуры во время вынашивания ребёнка как потерю привлекательности.

«Деторождение и беременность бросают вызов образу женщины как привлекательной девушки. Женщина считает, что живот её уродует», — заявил Лемешко.

Психиатр также затронул конфликт между стремлением к профессиональным достижениям и родительством. По его мнению, некоторые женщины воспринимают беременность как препятствие для социального признания и карьеры.

При этом Лемешко подверг критике современные представления о равноправии мужчин и женщин. Он считает, что общество недостаточно учитывает биологические различия полов и особенности репродуктивной роли женщины.

Специалист выразил мнение, что работа с психологическими установками могла бы в некоторых случаях снизить потребность в экстракорпоральном оплодотворении. Однако научных данных, доказывающих, что просмотр фильмов вызывает бесплодие, нет, а психологическая помощь не заменяет медицинского обследования и лечения репродуктивных нарушений.