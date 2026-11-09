Даже если ребёнок умер: Юрист назвал случаи, когда запрещено требовать развод у беременной жены
Юрист Барыкин: Мужу запрещено требовать развод у жены в течение года после родов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мужчина не вправе развестись с беременной супругой без её согласия. Причём запрет сохраняется ещё в течение года после рождения ребёнка, даже если малыш появился на свет мёртвым или умер до первого дня рождения. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал юрист, руководитель компании «Барыкин и партнёры» Игорь Барыкин.
По словам специалиста, статья 16 Семейного кодекса РФ предусматривает несколько оснований для прекращения брака: смерть одного из супругов или признание его умершим судом, изменение записи акта гражданского состояния в связи со сменой пола, а также расторжение по заявлению одного или обоих супругов. Инициировать развод может и опекун человека, признанного судом недееспособным. В зависимости от обстоятельств процедура проводится через ЗАГС либо в судебном порядке.
«Ст. 17 СК РФ ограничивает права мужа на возбуждение дела о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка», — пояснил Барыкин.
Юрист сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 года № 15, согласно которому ограничение действует и в случае рождения мёртвого ребёнка либо его смерти в возрасте до одного года. Если супруга возражает против развода, судья откажет в принятии иска мужа. Когда заявление уже принято, производство по делу прекращается. Однако после прекращения обстоятельств, предусмотренных статьёй 17 СК РФ, мужчина вправе обратиться в суд повторно.
Расторгнуть брак во время беременности всё же возможно, если женщина согласна. По словам Барыкина, такое согласие можно удостоверить нотариально либо подтвердить непосредственно в судебном заседании.
Важно, чтобы согласие было выражено в форме, позволяющей суду достоверно установить его наличие
После того как ребёнку исполнится год, ограничение перестаёт действовать и мужчина сможет подать на развод без согласия супруги. При этом наличие общего несовершеннолетнего ребёнка по-прежнему требует расторжения брака через суд по общему правилу.
Ранее Life.ru рассказывал, что женщина в декретном отпуске вправе требовать алименты не только на ребёнка, но и на собственное содержание, даже после развода. Такое право сохраняется до достижения общим ребёнком трёх лет. Обязательное условие — родители должны были состоять в официальном браке. Выплаты на содержание матери назначаются в твёрдой денежной сумме, а их размер зависит от материального и семейного положения сторон. Если договориться не удаётся, взыскать средства можно через суд. Беременная женщина также вправе претендовать на содержание от бывшего супруга, если беременность наступила во время зарегистрированного брака.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.