Мужчина не вправе развестись с беременной супругой без её согласия. Причём запрет сохраняется ещё в течение года после рождения ребёнка, даже если малыш появился на свет мёртвым или умер до первого дня рождения. Об этом в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал юрист, руководитель компании «Барыкин и партнёры» Игорь Барыкин.

По словам специалиста, статья 16 Семейного кодекса РФ предусматривает несколько оснований для прекращения брака: смерть одного из супругов или признание его умершим судом, изменение записи акта гражданского состояния в связи со сменой пола, а также расторжение по заявлению одного или обоих супругов. Инициировать развод может и опекун человека, признанного судом недееспособным. В зависимости от обстоятельств процедура проводится через ЗАГС либо в судебном порядке.

«Ст. 17 СК РФ ограничивает права мужа на возбуждение дела о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка», — пояснил Барыкин.

Юрист сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 года № 15, согласно которому ограничение действует и в случае рождения мёртвого ребёнка либо его смерти в возрасте до одного года. Если супруга возражает против развода, судья откажет в принятии иска мужа. Когда заявление уже принято, производство по делу прекращается. Однако после прекращения обстоятельств, предусмотренных статьёй 17 СК РФ, мужчина вправе обратиться в суд повторно.

Расторгнуть брак во время беременности всё же возможно, если женщина согласна. По словам Барыкина, такое согласие можно удостоверить нотариально либо подтвердить непосредственно в судебном заседании.

Важно, чтобы согласие было выражено в форме, позволяющей суду достоверно установить его наличие Игорь Барыкин юрист

После того как ребёнку исполнится год, ограничение перестаёт действовать и мужчина сможет подать на развод без согласия супруги. При этом наличие общего несовершеннолетнего ребёнка по-прежнему требует расторжения брака через суд по общему правилу.

Ранее Life.ru рассказывал, что женщина в декретном отпуске вправе требовать алименты не только на ребёнка, но и на собственное содержание, даже после развода. Такое право сохраняется до достижения общим ребёнком трёх лет. Обязательное условие — родители должны были состоять в официальном браке. Выплаты на содержание матери назначаются в твёрдой денежной сумме, а их размер зависит от материального и семейного положения сторон. Если договориться не удаётся, взыскать средства можно через суд. Беременная женщина также вправе претендовать на содержание от бывшего супруга, если беременность наступила во время зарегистрированного брака.