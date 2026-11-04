Американские власти предъявили обвинения 54-летнему гражданину Ямайки Антонио Митчеллу, которого подозревают в незаконном участии в выборах и обмане миграционных служб. По данным New York Post, мужчина мог голосовать в США на протяжении 22 лет, хотя американского гражданства у него не было.

Митчелл проживал в городе Патерсон штата Нью-Джерси и имел разрешение на постоянное проживание в Соединённых Штатах. По версии прокуратуры, в 2012 году он зарегистрировался в качестве избирателя, указав в документах, что является гражданином США.

Следователи установили, что 8 ноября 2022 года мужчина лично участвовал в голосовании на выборах, в ходе которых американцы определяли в том числе состав Палаты представителей Конгресса. Поскольку Митчелл не имел гражданства США, федеральное законодательство не позволяло ему голосовать.

Предполагаемые нарушения вскрылись во время оформления американского гражданства. В январе 2025 года мужчина подал заявление на натурализацию, в котором отрицал, что когда-либо регистрировался избирателем или участвовал в выборах. Аналогичные сведения он сообщил сотруднику миграционной службы под присягой.

28 октября Митчелл предстал перед федеральным судьёй в Ньюарке. Ему предъявили обвинения в незаконном голосовании, попытке неправомерного получения гражданства и предоставлении ложных сведений. По последним двум статьям максимальные сроки заключения составляют десять и пять лет соответственно.

Расследование проходило на фоне усиления внимания американских властей к соблюдению избирательного законодательства. 2 ноября Минюст США сообщил об обвинениях в отношении 63 человек по делам, связанным с незаконным голосованием, регистрацией избирателей и другими предполагаемыми нарушениями.