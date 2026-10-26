В США россиянке грозит год тюрьмы за незаконное голосование на выборах

Россиянке Инне Генри грозит до года лишения свободы в США за предполагаемое незаконное участие в американских выборах. Женщину обвиняют в голосовании без гражданства Соединённых Штатов, сообщили в федеральной прокуратуре Пенсильвании.

52-летняя Генри проживает в городе Харрисберге и имеет грин-карту, позволяющую постоянно находиться в США. По версии следствия, она воспользовалась избирательным правом на всеобщих выборах 2022 и 2024 годов, хотя американского гражданства не получала.

Россиянке предъявили обвинение по одному эпизоду незаконного голосования иностранного гражданина. В случае признания виновной ей могут назначить до года тюрьмы, денежный штраф либо оба наказания одновременно.

Всего по этому делу американские прокуроры предъявили обвинения девяти жителям Пенсильвании без гражданства США. Среди них выходцы из Польши, Кубы, Израиля, Кении, Греции и Нидерландов. Расследованием занималось подразделение Министерства внутренней безопасности США.

Ранее Life.ru сообщал, что американские власти выявили около 250 тысяч записей о предполагаемой регистрации неграждан в списках избирателей четырёх штатов. По словам министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина, ещё 28 тысяч подобных случаев обнаружили при сотрудничестве с региональными властями. Проверка также выявила около 400 тысяч умерших людей, которые продолжали числиться в избирательных реестрах. Ведомство потребовало от штатов дополнительной проверки этих сведений.