Чужой покойник вместо родственника: Юрист рассказала, как не лишиться места на кладбище

Чтобы однажды не обнаружить на месте семейной могилы чужое захоронение, необходимо сохранить все документы на участок и проверить сведения в администрации кладбища. Об этом рассказала юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потёмкина.

Особое внимание эксперт советует уделить паспорту захоронения. Указанные в нём сведения должны соответствовать действительности, включая данные обо всех погребённых родственниках и свободных местах на семейном участке. Не менее важно иметь свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родственные связи.

Если необходимые бумаги потерялись, их следует восстановить. Для этого можно лично обратиться в МФЦ или ЗАГС либо поручить оформление представителю по доверенности. По словам Потёмкиной, отсутствие даже одного документа способно осложнить разрешение спора о месте погребения.

Дополнительную опасность представляет отсутствие ухода за могилами. В Москве заброшенным может быть признано захоронение, за которым не следят более 20 лет, если при этом отсутствуют архивные сведения об ответственных лицах либо они отказались от содержания участка. На практике такие места нередко выглядят запущенными, с повреждёнными памятниками, сломанными оградами и сорняками.

Тем, кто живёт далеко от кладбища или не может самостоятельно поддерживать порядок, специалист в беседе с «Вечерней Москвой» рекомендует обращаться в ритуальные и мемориальные службы. Это позволит организовать регулярную уборку и благоустройство семейного участка.

Ранее Life.ru рассказывал, как в России новые захоронения появляются на уже занятых участках из-за ошибок в документах и незаконных схем. В частности, в Подмосковье на одну семейную могилу выдали два удостоверения, а в Краснодарском крае мужчина обнаружил на месте погребения матери останки постороннего человека.