«Могильная инфляция»: Почему спустя три года после похорон в земле может оказаться совсем другой человек

В России участились случаи, когда новые захоронения появляются на уже занятых могильных участках из-за ошибок в документах или незаконных схем. Об этом сообщает Baza. На фоне проблемы число кладбищ, открытых для новых погребений, за пять лет сократилось почти на 9,5 тысячи.

По данным ЕМИСС, в 2020 году в стране насчитывалось 83 381 открытое для захоронений кладбище, а по итогам 2025-го — 73 833. Таким образом, их стало меньше на 9548. При этом само сокращение числа действующих кладбищ не доказывает рост незаконных захоронений — это отдельная проблема.

Одной из причин подобных конфликтов называют проблемы с учётом старых могил. В некоторых регионах сведения о захороненных, номерах участков и ответственных за могилы до сих пор частично хранятся на бумаге. Ошибки в документах способны привести к тому, что на один участок оформляются противоречащие друг другу бумаги.

Так произошло в Рузском округе Подмосковья. Проверка прокуратуры установила, что на одно семейное захоронение были выданы два удостоверения — в 1999 и 2020 годах. В результате в 2024-м родственнице разрешили похоронить сына в могиле мужчины, который не являлся его близким или кровным родственником.

Похожий случай описывается и в селе Агой Краснодарского края. Семья хотела похоронить мужчину рядом с супругой, но во время подготовки могилы выяснилось, что выбранное место уже около 20 лет занимает другая женщина, отношения к этой семье не имевшая.

Проблему должны частично решить электронные сервисы учёта. К декабрю 2026 года сервисы поиска и оформления мест на кладбищах планируется запустить через «Госуслуги» в 21 регионе, а данные о 14 тысячах кладбищ загрузить в Национальную систему пространственных данных.

Ранее Life.ru сообщал, что сервис поиска мест на кладбищах через «Госуслуги» заработает в 21 регионе. Проект должен объединить сведения о местах захоронений и сделать процедуры их оформления более прозрачными.