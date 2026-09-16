Чья глаголица? Новая форма сборной Хорватии разожгла исторический спор с сербами

Новая форма сборной Хорватии по футболу вызвала недовольство части сербских болельщиков из-за глаголицы, встроенной в знаменитую красно-белую клетку. Сербская газета «Вечерне новости» пишет, что спор разгорелся из-за попытки представить древнейший славянский алфавит как элемент именно хорватского национального наследия.

Хорватский футбольный союз и Adidas объяснили задумку иначе. В HNS называют глаголицу важной частью хорватской культурной истории: её буквы разместили внутри красных квадратов домашней формы, а название страны на задней части воротника также написали древним алфавитом.

Именно такая национальная привязка и вызвала вопросы у части сербской аудитории. «Вечерне новости» напоминает, что создание глаголицы связывают с Константином Философом — святым Кириллом, которого в Сербии глубоко почитают как одного из просветителей славян и покровителей письменности.

Поэтому критики дизайна, на которых ссылается издание, увидели в новой форме попытку сделать общее славянское наследие исключительно хорватским символом. В соцсетях появились требования объяснить, почему письмо, связанное с Кириллом и общей историей славянской письменности, стало частью национальной символики сборной Хорватии.

При этом считать глаголицу исключительно сербским наследием также было бы неверно. Она распространилась среди разных славянских народов, а на территории Хорватии использовалась особенно долго и оставила множество письменных памятников. В частности, именно глаголицей была напечатана первая хорватская книга — «Миссал по закону Римского двора» 1483 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что предыдущая форма хорватской сборной попала в число самых неудачных комплектов чемпионата мира 2026 года по версии The Athletic. Автор рейтинга особенно раскритиковал эксперименты дизайнеров с традиционной шахматной клеткой, которая давно стала главным визуальным символом команды.